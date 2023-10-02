عاجل “زيادة معاشات تكافل وكرامة 15%” بأمر رئاسي بقيمة 650 جنية للفرد!!

زيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، تزداد التساؤلات من خلال أصحاب المعاشات عن هذه الزيادة، حيث أصدرت مصادر حكومية قرار بأن زيادة معاش تكافل وكرامة 15% يبدأ من شهر اكتوبر ويتطلب هذا الصرف إقرار مجلس النواب لبعض القوانين الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات ويقوم المجلس بإقرار هذه القرارات خلال الأيام القادمة وسيتم صرف المعاشات

زيادة معاشات تكافل وكرامة 15%

يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 15%حيث:

من يتقاضى على معاش قيمته 600 جنيه أصبح بعد الزيادة قيمته 900 جنية.

أصحاب المعاشات الحاصلين على معاش قيمته 300 جنية يصبح المعاش بعد الزيادة قيمته 600 جنية.

من يحصل على معاش قيمته 1000 جنية يحصل على معاش بعد قرار زيادة المعاشات 15% قيمته 1300 جنية.

الحاصلين على معاش قيمته 500 جنية سيحصل على معاش قيمته 800 جنية.

الحاصلين على معاش قيمته 400 جنية يحصل بعد زيادة المعاشات 15% على معاش قيمته 700 جنية.

شروط التقديم على معاش التكافل والكرامة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تستطيع التقديم في معاش تكافل وكرامة ومن أهمها: