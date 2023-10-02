ولا ساعة ولا حتى ساعتين ولا عشرة ساعات “موعد انتهاء قطع الكهرباء” رسميًا في التاريخ ده!

موعد انتهاء قطع الكهرباء، تزداد التساؤلات من خلال العديد من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية عن موعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء حيث توقف العمل بالجدول الزمني التابع لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية على جميع محافظات الجمهورية حيث يبدأ ذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 حيث أنه يجب تواجد الكهرباء حتى يعمل الطلاب على استذكار دروسهم.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

تزداد محركات البحث على جوجل من خلال المواطنين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء حيث:

تم الاعلان عن جدول تخفيف الأحمال عن طريق مصادر عاملة بالوزارة ولكن حتى الأن لم يتم العمل على اصدار أي بيان رسمي يوضح العمل على انتهاء جدول تخفيف الأحمال الكهربائية التي قامت باعلانه الوزارة.

أصدر مجلس الوزراء قرار بانتهاء هذه الأزمة يوم 15 أكتوبر 2023 ولكن حتى الأن لمن يتم العمل على أي بيان رسمي يوضح بانتهاء الأزمة ولكن سيتم انتهائها في حالة انخفاض درجات الحرارة.

جدول انقطاع الكهرباء في شهر أكتوبر 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد انتهاء الكهرباء سنقوم بالتحدث عن جدول انقطاع الكهرباء في شهر أكتوبر 2023 حيث: