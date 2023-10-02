رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2023 query.gov.ps الاستعلام الحكومي المركزي

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2023، منذ بداية مطلع شهر أكتوبر وبعد انتهاء صرف مستحقات الدعم النقدي 100 دولار لشهر سبتمبر 2023 بدأ المستفيدين يبحثون مجدداً عن مواعيد صرف مستحقات شهر أكتوبر الجاري، حيث تعتمد الكثير من الأسر الفلسطيني بقطاع غزة على المنحة القطرية كونها وسيلة الدعم الاساسية والمضمونة بالنسبة لهم، يجلبون من خلالها جميع الاحتياجات والمطالب.

كما تحرص الحكومة القطرية أن توفر دعم شهري لعدد كبير من الفئات المتضرر والهدف من ذلك تحسين مستوى المعيشة لدى الأسر الفلسطينية ورفع العبء عنهم، ننشر لحضراتكم عبر السطور التالية من المقال رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2023 ورابط الاستعلام.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2023

ينتظر الآن أغلب المستفيدين موعد إعلان صرف مستحقات شهر أكتوبر الجاري بحالة من اللهفة والانتظار، وهذا بسبب زيادة الأسعار وكثر مطالب الأبناء منذ بداية السنة الدراسية الجديدة، تم صرف مستحقات المنحة القطرية لشهر سبتمبر الأسبوع الماضي وكانت عمليات الصرف مستقرة ومنتظم جداً أكدت عليها وزارة التضامن بالتنسيق مع جميع المكاتب المركزية التي بلغ عددهم نحو 600 مركز، وخلال الأيام القليلة القادمة بعد وضع الميزانية لدفعة شهر أكتوبر يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء عمليات الصرف والتي من المقرر صرفها بعد منتصف الشهر ونؤكد لحضراتكم الموعد في غضون ساعات قليلة بعد إعلان الحكومة القطرية.

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية لأهالي غزة 100 دولار

بمنتهى السهولة واليسر سوف تحصلون على أدق التفاصيل التي تتعلق بالمنحة القطرية وكل هذا من خلال اتباع ما يلي: