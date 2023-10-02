بأمر رئاسي “موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر” بالزيادة المالية قدرها 700ج

يبحث الكثير من المعلمين عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر اكتوبر حيث يتم صرف معاش نقابة المعلمين مرة كل ثلاثة أشهر في الأول من يناير والأول من أبريل والأول من يوليو والأول من أكتوبر ويتم صرف معاش نقابة المعلمين هذا الشهر في يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بالنسبة لأصحاب المعاشات والتأمينات ضمن معاش نقابة المعلمين وفي السطور التالية نكشف عن كافة التفاصيل حول موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر حيث يبدأ صرف معاش نقابة المعلمين يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023 وذلك عن طريق ماكينات ال ATM المنتشرة في كافة شوارع الجمهورية أو من خلال البنوك المصرية المختلفة ، ومن المتوقع أن يتم صرف الزيادة الجديدة على معاشات نقابة المعلمين بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر 2023 حيث لم يصدق مجلس النواب على القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة المصرية بزيادة المعاشات.

زيادة معاشات نقابة المعلمين شهر أكتوبر 2023

بعد معرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر سوف يتم صرف الزيادة الجديدة بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023 في الأول من يناير 2024 حيث يتم صرف معاش نقابة المعلمين كل 3 أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ، وتلتزم نقابة المعلمين بصرف معاشات الأعضاء في موعدها رغم قلة الموارد لدى نقابة المعلمين.