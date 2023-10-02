“من هنـــا” خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 .. وخطوات الإعفاء من دفعها

مع بداية شهر أكتوبر يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 حيث يتم إصدار فاتورة الكهرباء يوم الأحد الموافق الاول من اكتوبر 2023 وقد أعلنت شركة الكهرباء بشمال الدلتا عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لها ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة ، وفي السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء “شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء”. ثم اضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء. ثم يجب اختيار اسم المحافظة والمنطقة التابع لها. ثم يجب كتابة البيانات بالكامل من الاسم والرقم القومي. ثم اضغط على استعلام بعد ذلك تظهر قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر الخاصة بك.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن اسهل الطرق لسداد فاتورة الكهرباء وذلك من خلال محصل الشركة أو من خلال موقع شركة الكهرباء القريب من منزلك ، أو يمكن سداد فواتير الكهرباء عبر خدمات الدفع الفوري أو خدمة فودافون كاش وذلك تيسيراً على جميع المواطنين للدفع بأي طريقة متاحة أمامهم ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إصدار فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023.