بمرتب 12 ألف جنية لو خريج أي كلبة ومعاك بس مؤهل عالي “وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2023” ولو معاك دبلوم كله شغال!

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2023، قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن الكثير من الوظائف للحاصلين على الدبلومات ولكن بشرط توافر الشروط المطلوبة وإحضار كافة الأوراق المطلوبة وأوضحت الوزارة عن توافر 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2023

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير الكثير من الوظائف للشباب والوظائف هي كالآتي:

مطلوب مدير عام للإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم بالاتصالات.

مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لكافة محطات محولات الشرقية والعاشر.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في المنيا.

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات سمالوط 500ك في قطاع شبكات المنيا.

مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لجميع محطات محولات أسيوط والوادي الجديد في قطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

شروط وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023

هناك بعض الشروط اللازمة التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لكي يستطيع التقديم على وظائف شركة الكهرباء ومن أهم هذه الشروط: