اللوتري الأمريكي 2024.. موعد قرعة أمريكا 2024 رابط وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية

موعد قرعة أمريكا 2024 التي يتساءل عنها عدد كبير جداً من المواطنين من شتى دول العالم، حيث تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التسجيل لاستقبال عدد جديد من الخريجين الجدد والطلاب كل عام، وهذا ما يجعل المواطنين على بحث متكرر تلك الفترة عن الموعد المحدد لبدء تسجيل استمارة التسجيل أملاً في الحصول على تأشيرة السفر كونها فرصة مناسبة للكثير ولن تتكرر كثيراً، يستعد الطلاب والخريجين للتسجيل فور فتح باب التسجيل لأن وزارة الخارجية قامت بتحديد عدد المقبولين نحو 50 ألف متقدم من مختلف الجنسيات، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر السطور التالية موعد قرعة أمريكا 2024 ابقوا معنا.

موعد قرعة أمريكا 2024

لقد بدأ العد التنازلي على فتح باب التسجيل الرسمي على قرعة الهجرة إلى أمريكا للسنة القادمة 2024، على أن يتم تفعيل الرابط وبدء تلقي الطلبات بدايةً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فترة تسجيل البيانات للهجرة إلى أمريكا مستمرة لمدة شهر كامل وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ومن المقرر أن يتم فحص طلبات التسجيل ويتم الإعلان عن نتائج القبول مطلع شهر يناير 2024 ويتم تحديد موعد لبدء إجراءات السفر والحصول على تأشيرة السفر.

لينك التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

يمكن للطلاب والخريجين وحاملي الشهادات العالية التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا بشكل إلكترونياً وفقاً لما أعلنت عنه الوزارة بهذه الطريقة