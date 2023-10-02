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استقبلها عندك حالًا “تردد قناة أون تايم سبورت” على جميع الأقمار الصناعية 2023
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تردد قناة أون تايم سبورت
تغير تردد قناة أون تايم سبورت باستمرار للحفاظ على أعلى جودة وتردد القناة الجديد كالآتي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 10853
- الاستطقاب: أفقي H
- معدل الترميز : 27500
- معدل تصحيح الخطأ : 6 / 5
تردد قناة أون تايم سبورت HD 2023
تبث القناة أيضا بجودة HD لمحبي الرياضة والتردد كما يلي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- تردد القناة : 12303
- استقطاب القناة : أفقي
- الترميز 27500
أهم العروض الرياضية على قناة أون تايم سبورت
تعرض القناة البطولات المصرية والبطولات الأفريقية التي تشارك بها مصر ولعل من أهم تلك البطولات ما يلي :
- بطولة كأس مصر والسوبر المصري
- المباريات الودية للمنتخب المصري لكرة القدم
- البطولات الرياضية الأخرى مثل ألعاب كرة اليد والطائرة والسلة المصرية
- بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية دور 32 و 64
مميزات قناة أون تايم سبورت
- تمتلك القناة برامج واستديوهات تحليلية على أعلى مستوى
- تمتلك القناة راديو خاصاً بها على FM على التردد الإذاعي 93.7
- تمتلك القناة مجموعة من أفضل المعلقين الإذاعيين على القناة
- تمتلك حق بث مجموعة من أفضل البرامج الرياضية