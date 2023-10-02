اضبط الآن تردد قناة ssc sport على القمر الصناعي نايل سات 2023

تعد قناة ssc من ضمن أحسن القنوات الرياضية التي تعرض كل ما هو حديث ومباشر في عالم كرة القدم، حيث حققت هذه القنوات الرياضية نسب متابعة عالية تصل إلى الملايين في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ما تعرضه من أعداد هائلة من المباريات الضرورية في متنوع البطولات العربية والبطولات العالمية عامة، كما تعرض العديد من البرامج الفضائية الهامة الخاصة بالرياضة، التي تعرض أخبار كرة القدم في كل أنحاء العالم بشكل دائم وحصري، كذلك لديها حقوق نقل مجموعة من أحسن البطولات العالمية.

تردد قناة ssc sport

يمكن للمشاهدين متابعة قناة SSC الرياضية من خلال القمر الصناعي عرب سات، عن طريق اتباع التردد الحديث للقناة، والذي يتمثل فيما يأتي:

تردد قناة ssc sport: 12417 .

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ssc sport على بدر سات

يمكن أيضًا مشاهدة البث الفضائي التي تعرضه شاشة قنوات SSC الرياضية من خلال القمر الصناعي بدر سات، والتردد جاء على النحو الآتي:

تردد القناة: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: بدر سات.

نبذة عن قناة SSC SPORT

تعتبر قناة SSC الرياضية السعودية، واحدة من أبرز القنوات الفضائية المحققة لنجاح هائل ضمن قنوات الرياضة في السعودية، و يتطلع العديد من محبي كرة القدم وعشاقها داخل الدول العربية المتنوعة إلى مشاهدة البث الفضائي التي تعرضه شاشة قناة SSC الرياضية، وهذا بالتزامن مع تجديد التردد الخاص بالقناة في الأيام الأخيرة على كافة الأقمار الصناعية عامة،