الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق 2023 جميع المحافظات pdf عبر منصة مظلتي

رغم إعلان نتائج الاسماء المقبولة في الدفعة الخامسة مازال هناك الكثير من المواطنين تبحث لمعرفة المزيد من الكشوفات من الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق 2023، كما يترقب الجميع من المستفيدين أن يقوم وزير العمل الدكتور أحمد الأسدي عن موعد صرف مستحقات الدعم النقدي الوجبة التاسعة والأخيرة، لقد تم قبول مئة وخمسون ألف مستفيد تم توافر جميع الضوابط والشروط عليهم وكانت أسمائهم ضمن القائمة الأولى للمشمولين نظراً لظروفهم الصعبة وما يمرون به من ضائقة مالية كبيرة بسبب الأزمة الإقتصادية.

وكانت أبرز شروط الاستحقاق من الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة أن يكون المتقدم لم يستفيد من أي دفعات سابقة وأن يكون عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عام، تابعوا معنا السطور التالية لهذا المقال للإطلاع على الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق 2023.

الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق 2023

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية تتوفر بشكل كامل عبر منصة مظلتي التابعة لهيئة الخدمة الاجتماعية، وبعد إعلان جميع النتائج من المقرر أن تكشف الوزارة عن موعد إيداع المبالغ النقدية التي تتعلق بالدفعة الخامسة الوجبة 9، كما تحدد الوزارة أماكن الصرف وما المدة التي المحدد لعملية الصرف لكي يستعد المواطنين لكن يجب أن تكون بطاقة الهوية بحالة سارية للحصول على المستحقات.

رابط تنزيل كشوفات الوجبة 9 والأخيرة

لبدء الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعي هناك بعض الخطوات التي نوهت عنها وزارة العمل والتي تأتي على النحو التالي: