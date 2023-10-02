موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في السعودية 1445 ومتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في السعودية 1445، ينشغل الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية لمعرفة متى ينتهى الفصل الدراسي الأول وما مدة إجازة الفصل الأ,ل التي حددتها التعليم حسب الخريطة الزمنية، بدأ الطلاب العام الدراسي 1445-2024 مطلع شهر سبتمبر الماضي 2023 وسط التزام تام وتسجيل عدد كبير من الحضور من مختلف المراحل التعليمية على مستوى المملكة، كما استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تضع خريطة دراسية أكثر دقة وتميز عن السنوات الماضية لكي يتحسن مستوى الطلاب ويكون لديهم وقت كافي لخوض الاختبارات بدون أي ضغوط، لذا ترقبوا معنا التقرير التالي للحصول على معلومات وتفاصيل هامة عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في السعودية 1445.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في السعودية 1445

خلال الساعات الماضية قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان رسمياً عن انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق الثاني من شهر نوفمبر المقبل 2023، وأكدت الوزارة أنها مازالت تعمل بنظام الثلاثة فصول وتكون مدة الدراسة على مدار العام 180 يوم، وتصل عدد أيام الإجازة نحو شهرين أي 60 يوم ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في منتصف شهر نوفمبر وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1445

خلال تلك الفترة يتم تصحيح اختبارات شهر سبتمبر من الفصل الدراسي الأول بعد أن تمكن الطلبة والطالبات من تأديتها الأسبوع الماضي وسط الالتزام وفي ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والأمنية المشدد وكل ما عليكم فعله لاستخراج النتائج بسهولة اتباع ما يلي: