“عاجل” هبوط كبير في أسعار الدهب عيار 24 و21 و18 خلال شهر أكتوبر 2023..عل هذا الخبر حقيقي؟

“عاجل” هبوط كبير في أسعار الدهب عيار 24 و21 و18، اسعار الدهب في مصر لشهر أكتوبر تم تسجيل هبوط جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم مع بداية شهر أكتوبر يبدو أن أسعار الذهب في مصر تستمر في الانخفاض الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة.

هبوط اسعار الدهب في مصر لشهر أكتوبر2023

تم تسجيل هبوط في أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقدر بحوالي 2.8%، وبلغت قيمة هذا الانخفاض حوالي 55 جنيهًا خلال تلك الفترة.

فبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2220 جنيهًا، ثم اختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الذهب في مصر للبيع والشراء، فجاءت كما يلي:

سعر عيار الذهب 24: سعر الذهب عيار 24 بلغ حوالي 2474 جنيهًا بيع إلى المستهلك. سعر الذهب عيار 24 سجل حوالي 2463 جنيهًا شراء من المستهلك. سعر عيار الذهب 21: سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ حوالي 2165 جنيهًا بيع إلى المستهلك. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ حوالي 2155 جنيهًا شراء من المستهلك. سعر عيار الذهب 18: سعر الذهب عيار 18 استقر عند حوالي 1856 جنيهًا بيع إلى المستهلك. سعر الذهب عيار 18 سجل حوالي 1847 جنيهًا شراء من المستهلك. سعر عيار الذهب 14: سعر الذهب عيار 14 بلغ حوالي 1443 جنيهًا بيع إلى المستهلك. سعر الذهب عيار 14 بلغ حوالي 1437 جنيهًا شراء من المستهلك. سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21: سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17320 جنيهًا، وهذا يشمل ذهب صافي بوزن 8 جرامات قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة. سعر بيع الجنيه الذهب اليوم: بلغ سعر بيع الجنيه الذهب من المستهلك إلى المحلات حوالي 17240 جنيهًا.

سعر الذهب خلال شهر أكتوبر

وفقًا لتقرير جولد بيليون يشير الوضع الحالي في سوق الذهب إلى استقرار عوامل التسعير خلال معظم فترات هذا الشهر، حيث سجل استقرارًا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ارتفاعه الأولي، وشهدت السوق تراجعًا في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام، هذا التوازن بين العرض والطلب أثَّر بشكل إيجابي على أسعار الذهب المحلية، حيث شهدنا تدريجيًا انخفاضًا في أسعار الذهب العالمي.

على الجانب الآخر، أوضحت شعبة الذهب أن مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب قد أثرت بشكل كبير على تهدئة واستقرار أسعار الذهب المحلية، فمنذ بداية تنفيذ المبادرة، تم استيراد 2 طن من الذهب، ونظرًا للتأثير الإيجابي الذي تمثله هذه المبادرة، يجب درس تمديدها لفترة جديدة بهدف تحقيق الاستقرار المستدام في سوق الذهب ويتوقع أن تنتهي المبادرة الحالية في نوفمبر المقبل.