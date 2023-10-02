بمرتب 7000 جنيه.. للذكور والإناث.. لو خريج مؤهل متوسط او عالى.. فرصة ذهبية للحصول على وظيفة.. وظائف المترو والشروط اللازمة 1445

وظائف المترو، يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن الوظائف الشاغرة من وقت لآخر، حتى يتمكنوا من التقدم لها، ولكي يتم التقديم عليها، يجب معرفة تحديداً أين تقع هذه الوظائف وما هي التخصصات المطلوبة لها، بالإضافة إلى معرفة الشروط المطلوبة للتأهل ومعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا بالنسبة للفرد، فضلاً عن ذلك، تقوم شركات المترو الأنفاق بالإعلان عن وظائف شاغرة بين الحين والآخر، ولذلك يولي المواطنون اهتمامًا بالغًا لمتابعة الإعلانات الخاصة بهم، وفي هذا المقال، سيتم ذكر جميع الشروط والتفاصيل في الفقرات التالية.

وظائف شاغرة في المترو والجامعات

هناك عدد من الوظائف المتاحة في مترو الأنفاق التي يمكن التقدم لها، مثل الوظائف التالية:

أفراد خدمة العملاء

فنيو الصيانة الماهرون، يقومون بإصلاح المعدات والأجهزة المستخدمة في محطات المترو.

عمال نظافة.

مديرين محطات يتولون إدارة محطات المترو.

شروط وظائف المترو والجامعات

هناك متطلبات عديدة للتقدم لوظائف الخط السكة الحديد والجامعات المتاحة حاليًا. تم الإعلان من قبل شركة الخط السكة الحديد عن هذه المتطلبات اللازمة للتقديم، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

أن يكون الشخص قد أدي الخدمة العسكرية.

الصحة السليمة للشخص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات الضرورية للحصول على الوظيفة.

عدم تخطي السن لعمر الأربعين عاما.

يتطلب وجود خبرة لدى المرشح للوظيفة.

يُفضّل أن يتجنب الفرد الاقتراب من محطات شركات المترو المذكورة، وهي (محطة البوهي – السودان – إمبابة – محور روض الفرج – القومية العربية).

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التوظيف في الوظائف الشاغرة في مترو الأنفاق والجامعات

عندما يتقدم الأفراد للوظائف الشاغرة في مترو الأنفاق، يحتاجون إلى إحضار عدة مستندات ضرورية. تم الإعلان عن هذه الوظائف من قبل مترو الأنفاق ويجب على جميع الأشخاص الذين يرغبون في التقدم والانضمام إلى تلك الوظائف أن يقوموا بتجهيز التاليست اللازمة من المستندات.

صورة شخصية.

هذا يعد إلى جانب بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم.

كذلك المؤهل التعليمي للشخص.

جنب هذا حوالة بريدية بقيمة تقريبية تصل إلى 50 جنيها.