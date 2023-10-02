تأمينات وحوافز مفيش منها ولا هنلاقيها في وظيفة.. شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد وخطوات التقديم

التسجيل في مسابقة السكة الحديد، بعد الإعلان عنها، يبحث العديد من المواطنين عن معلومات حول طريقة التقديم على وظائف السكك الحديد، يرغب العديد من الأشخاص في الانضمام إلى هذه الوظائف ومن السهل تقديم الطلب من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي توضحها السكة الحديد، في هذا المقال، سنقدم الشروط اللازمة للتقديم في هذه المسابقة وأيضًا الخطوات اللازمة للتقديم، تتميز وظائف السكة الحديد بعدة ميزات لا تحصى، مثل الرواتب المغرية والامتيازات والبدلات وغيرها، وتقدم هذه الوظائف لجميع المواطنين الذين يرغبون في التقديم عليها.

شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد

تسعى العديد من الأشخاص باستمرار إلى العثور على فرص عمل مناسبة، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الحكومية للسكك الحديدية أعلنت سابقاً عن توفر مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة لديها، والتي تتمتع بعدة مزايا، بما في ذلك مرتبات مجزية، لذلك يتمنى الكثيرون تقديم طلبات لهذه الوظائف المتاحة، إلا أنه يجب عليهم أن يستوفوا شروط التقديم الموجودة لهذه الوظائف، وهي على النحو التالي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون لديه المؤهل المناسب للوظيفة.

أن يكون أيضًا من سكان محافظة القاهرة أو من بين الأشخاص الذين يعيشون في محافظة الإسكندرية.

يجب أن يكون المترشح قد أكمل خدمته في الخدمة العسكرية المتقدمة أو تمت إعفاؤه منها.

يجب أن يكون الفرد المتقدم ذكرًا لأنه لا يُقبل الإناث.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظائف الشاغرة في السكة الحديد يبلغ من العمر بين 21 و 40 عامًا.

الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب لمسابقة السكة الحديد

للتسجيل في مسابقة السكة الحديد هناك عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها.

في البداية، يذهب المتقدم إلى مبنى إدارة الموارد البشرية في قطاع السكك الحديد.

بعدها، يتعين عليه أن يقوم بالحصول على النموذج المتعلق بالتقديم، بعد ذلك يضع جميع المعلومات التي يتوجب عليه إدخالها في النموذج.