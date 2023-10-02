هتبقي بيضة زي القطنة من جوة.. حطي الفازلين بالطريقة دي وشوفي الفرق بنفسك من أول مرة

لا يتوقف اهتمام النساء بجمال البشرة والأماكن الظاهرة فقط، بل يمتد ذلك الاهتمام إلى جميع أنحاء الجسم خصوصاً النساء المتزوجات، وذلك لرغبتهم الظهور في اجمل مظهر، ويوجد العديد من الحلول لمعالجة مشكلة اسمرار المناطق الحساسة في الجسم، ولكن بعضها يكون باهظ الثمن، لذلك سنعرض لكم خليط الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة.

خليط الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة

يتكون ذلك الخليط من بعض المكونات الطبيعية المتوفرة والتي تساعد بشكل فعال في التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم، مما يساهم في تفتيح وتبييض لون تلك الأماكن، ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يمكن تحضير خليط الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يوضع الفازلين في وعاء ويتم إذابته من خلال عمل حمام بخار.

إضافة البيكنج بودر والنشا وزيت الزيتون وزيت اللوز وعصير الليمون إلى الفازلين المذاب.

تقليب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

يحفظ الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

خطوات الاستخدام

يستخدم خليط الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة من خلال القيام بالخطوات الآتية: