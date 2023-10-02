بنص السعر.. عروض بيم لشهر أكتوبر 2023 باقوي التخفيضات الخياليه .. اللي نفسك في هتلاقي

عروض بيم لشهر أكتوبر 2023، في شهر أكتوبر، يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن عروض بيم لعام 2023. أعلنت بيم أنها ستقدم تخفيضات كبيرة على جميع السلع والمنتجات، بيم هو واحد من أكبر المتاجر التي تقدم العروض بشكل يومي وأسبوعي. يتم نشر مجلة تحتوي على جميع العروض، توجد فروع بيم في جميع المحافظات والمدن المصرية، يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه للمنزل بأسعار مناسبة وتنافسية، لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى قراءة المقال حتى النهاية.

عروض بيم لشهر أكتوبر 2023

سيتم توضيح العروض والخصومات البارزة بوضوح وتفصيل فيما يلي:

يبلغ سعر كل كيلوغرام من الدقيق حوالي 16 جنيهاً مصرياً.

يتراوح سعر عبوة الشاي الأخضر بنكهة النعناع حوالي 22 جنيه مصري.

تصل تكلفة قطع جبن المطبوخ بطعم جبنة الرومي حوالي 39 جنيه مصري.

يتراوح سعر جبن “عبور لاند” بنكهة الشيدر حوالي 34 جنيه مصري لكل عبوة تزن 500 جرام.

تتراوح أسعار القهوة السريعة الذوبان حوالي 34 جنيهًا مصريًا لكل عبوة تزن 200 جرام.

يتراوح سعر كل كيلوغرام من الأرز المصري ذو الحبة العريضة حتى 31 جنيه.

يمكن أن يصل سعر كل كيلوغرام من المكرونة السائبة إلى 20 جنيه مصري.

تخفيضات على المنظفات من بيم

أعلنت سلاسل متاجر بيم عن توفر مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات على المنظفات ومستحضرات التجميل وأيضًا منتجات العناية الشخصية، وتشمل بعضها ما يلي:

تتراوح تكلفة عبوة مناديل سحاب للوجه التي تحتوي على 550 منديل ناعم حوالي 60 جنيه مصري.

يتجاوز سعر أربع صابونات للوجه حوالي 30 جنيه، ويبلغ وزن الصابونة الواحدة 400 جرام.

حوالي 220 جنيه مصري هو سعر عشرة كيلو جرام من مسحوق الغسيل الأوتوماتيك.

فروع بيم في مصر

في مصر، يوجد العديد من الفروع التابعة لسلسلة هايبر ماركت بيم، وجميعها تقدم عروضًا وتخفيضات مذهلة وتعرض سلعًا ذات جودة عالية، ومن بين هذه السلع:

يوجد فرع لهايبر بيم في محافظة الجيزة.

يوجد فرع لهايبر بيم في محافظة الشرقية.

يوجد فروع لسلسلة هايبر بيم في محافظة الإسكندرية.