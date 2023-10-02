pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في عموم المحافظات

تعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم من الموضوعات المتصدرة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور هذه النتائج بشكل رسمي لجميع الطلاب في مختلف المحافظات والشعب الدراسية حيث إن تلك النتائج تمثل مرحلة مهمة في حياة الطلاب وتتطلب اهتمامًا خاصًا من قبل الجميع.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم

في إطار التعرف على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم، ينبغي الإشارة إلى أن امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2023 في جميع أنحاء العراق قد بدأت يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، حيث قام الطلاب بأداء امتحان مادة التربية الإسلامية، واستمرت الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، حيث أجروا امتحانات مادتي اللغة الفرنسية واللغة التركية، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قد أصدرت بيانًا عاجلاً بتعديل موعد امتحانات الأربعاء الموافق 28 سبتمبر، لتأجيلها إلى الخميس نظرًا للاحتفال بمولد سيد الخلق أجمعين وأكدت الوزارة أيضًا أنها اتخذت كافة التدابيراللازمة لضمان سير الامتحانات الدورية بسلاسة في جميع لجان الامتحانات، هناك مؤشرات تؤكد على ارتفاع نسبة النجاح خلال هذه المرحلة مقارنة بنتيجة الدور الأول، وهذا يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة من أجل تحسين العملية التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح موقع نتائجنا أيضًا خدمة إعلان نتائج الامتحانات للشهادات المدرسية حيث يمكن للطلاب القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.

تحديد نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على كلمة “تنزيل” أمام اسم المحافظة.

تحديد المدرسة التي يدرس بها الطالب.

ابحث عن النتيجة باستخدام الاسم .

ومن خلال هذه الخطوات سوف يتمكن جميع الطلاب من معرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية لهذا العام.

قريبا ستعلن وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في كافة المحافظات، حيث يجرى الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات على قدما وساق، حتى يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته في أسرع وقت قبل حلول العام الدراسي.