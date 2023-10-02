تعرف على.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في السوق المحلي المصري

في ظل ارتفاع الأسعار المستمر في جمهورية مصر العربية يبحث المستهلك المصري بشكل مستمر عن أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي منها البيض نظرًا إلى احتوائه على البروتين والذي يعتبر عنصر أساسي للجسم مماثل لذلك الذي يوجد في اللحوم والدواجن والتي أصبح المستهلك غير قادر على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مستمر.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

اختلف سعر البيض في مصر اليوم الأحد على حسب النوع، وتتمثل أسعار جميع الأنواع في الآتي:

طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة يخرج من المزارع بسعر 125 جنيه مصري ليصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيه.

سعر طبق البيض الأحمر يخرج من المزارع بسعر 127 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيه.

سعر طبق البيض البلدى من المزارع 130 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر 135 أو 140 جنيه.

سعر كرتونة بيض السمان 25 جنيه وتصل إلى المستهلك بنفس هذا السعر.

أسعار الفراخ

مثلما يختلف سعر البيض على حسب النوع فايضًا سعر الفراخ في مصر يختلف على حسب النوع، ويأتي سعر الكيلو لجميع الأنواع كالآتى:

سعر الدجاجة البلدي 112 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء إلى 65 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البيضاء وصل إلى 72 جنيه.

سعر كيلو دجاج الساسو وصل إلى 87 جنيه.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية نوهت أن خلال الفترة القريبة القادمة سوف يتم فتح عدد كبير من مزارع الدواجن بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية من أجل سد العجز الموجود بخصوص لحوم الدواجن وكذلك البيض، وأكدت أن فور افتتاح هذه المزارع سوف يحدث انخفاض في سعر البيض والدواجن بشكل كبير.