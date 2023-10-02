“الآن ” رابط منحه الطلاب بالعراق 2023 المشمولين في الرعاية الاجتماعية وموعد غلق التسجيل

حكومة العراق وفرت إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعى وبشكل محدد للأبناء منحة مخصصة لهم تشمل جميع مراحل التعليم، وذلك من أجل تقديم يد العون إلى هؤلاء الأبناء على تنمية المستوى التعليمي الخاص بهم وبالتالي إخراج نشأ يساهم في تنمية وتطور العراق، والجدير بالذكر أنه من أجل الحصول على هذه المنحة يجب على الأبناء القيام بالتسجيل من خلال استخدام الرابط المخصص لذلك الغرض.

رابط منحه الطلاب بالعراق 2023 المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الرابط المخصص للتسجيل فى هذه المنحة وفر على الأبناء الوقت والجهد لأن الخطوات بسيطة، وتتمثل في الآتي:

الدخول إلى رابط التقديم الخاص بالمشولين في الرعاية الاجتماعية.

الموقع يطلب من المستخدم إدخال بعض من المعلومات والبيانات الشخصية.

ومن بعد ذلك القيام بإدخال الأرقام الخاصة ببطاقة الماستر كارد.

ومن ثم القيام بإدخال المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ظهور بعض من الحقول الفارغة التي يجب على الطالب كتابة المطلوب بها دون تركها فارغة.

القيام بمراجعة البيانات المدخلة مرة ثانية ومن ثم النقر على إرسال الطلب.

موعد غلق باب التسجيل في المنحة

أعلنت وزارة التعليم العراقي وكذلك هيئة الرعاية الاجتماعية أنه تم فتح باب التسجيل في هذه المنحة لكل من طلبة المرحلة الابتدائية/ المتوسط/ الثانوي/ وكذلك الجامعة من أبناء الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية العراقية ابتداءًا من 28/ 9/ 2023 وسوف يتم غلق باب التسجيل بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 2023، أي أن التسجيل يستمر 10 أيام متتالية.