“اعرف” تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل واهم الشروط المطلوبة

إليكم تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل واهم الشروط المطلوبة وموعد طرحها من خلال ما قد عبر موقع وزارة الإسكان والتعمير، فهناك العديد من محدودي الدخل يرغبون في تأمين معيشتهم من خلال الإسكان الإجتماعي ذو الأسعار المناسبة للفئات المتوسطة وسوف يجدون ما يلائمهم وذلك بفضل مبادرة سكن لكل المصريين.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن الآن حجز وحدات الإسكان الإعلان 18 وذلك عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري ودفع قيمة الرسوم المنستحقة للوحدة السكنية وهي:

اولاً قم بتسجيل الدخول على منصة الإسكان الاجتماعي .

. قم بإنشاء حساب جديد وم ثم سجل الدخول.

أنقر على خانة حجز الإسكان الاجتماعي.

يجب أن تقوم بأدخال كل ما يتعلق بك من البيانات التي ستطلب منك.

قم بالنقر على خانة الاستعلام عن تفاصيل الشقق.

فالجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه تكون مساحتها 75 متراُ، بينما تبلغ قيمة مساحة الوحدة ال90 متر 22 ألف جنيه، كما يجب عليك الادراك أنه يتم دفع نسبة 10% من سعر الوحدة السكنية عندما تقوم باستلامها، كما يتم دفع باقي القيمة لمدة ثلاثون عام.

أما عن موعد طرحها فمن المتوقع أن تكون في شهر ديسمبر 2023 أو يناير 2024.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأشخاص المتقدمين لحجز شقق الإسكان والتي فرضتها وزارة الإسكان والضمان الإجتماعي وهي: