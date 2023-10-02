“مواصفات مميزة جداً” أعرف تفاصيل هاتف oppo a18 الجديد 2023 منافس قوي للفئة الاقتصادية

الكثير من الأشخاص يبحثون عن مواصفات الهواتف الجديدة وأسعارها ليقوموا بالمقارنة بين كلا منها وإختيار أنسب هاتف لهم من الهواتف المتاحة بالأسواق، وتختلف الهواتف من حيث المزايا التي تقدمها كل شركة ولذلك نقدم لكم ‏أسعار ومواصفات oppo a18 الجديد 2023 لتتعرفوا على أهم مميزات هذا الإصدار.

‏اسعار ومواصفات oppo a18 الجديد 2023

موبايل oppo a18 2023 هو من أحدث إصدارات الهواتف لشركة أوبو العالمية، والذي تم تدعيمه بمواصفات رائعة حيث يدعم الهاتف خاصية ال 4G للشريحتين بالإضافة إلى كارت الذاكرة مع مساحة الهاتف الأساسية وهي 128 جيجا بايت مدعمة برامات 4 جيجا بايت، وأما عن الشاشة فهي من نوع IPS LCD بمقاس 6.56 ويتميز الهاتف بأن زر البصمة يتواجد على زر الباور.

سعر الهاتف في مصر يبلغ حوالي 5٫999 جنيه مصري، وفي المملكة العربية السعودية فيصل سعره إلى 589 ريال سعودي، ويتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأزرق.

مواصفات الكاميرا لهاتف Oppo a18 2023

من أهم المميزات التي يبحث عنها الشخص حين يرغب في شراء هاتف هي جودة الكاميرا، حيث أنها من أهم الأشياء في عصرنا هذا فمن منا لا يحتاج إلى التصوير باستمرار، ولهذا قامت شركة أوبو بتطوير الكاميرات لديها فهاتف oppo a18 يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل وتصوير الفيديوهات يصل إلى جودة 1080، بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل و 2 ميجا بكسل وما يميز الكاميرا الثانية هو إمكانية استخدام العزل، وتحتوي الكاميرا الخلفية على خاصية الفلاش.