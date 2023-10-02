تعرف على.. موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2024 والفرق المشاركة في البطولة والقنوات الناقلة

نظرًا إلى كثرة عمليات البحث على المحركات البحث المصرية عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والفرق التي سوف تشارك بها وكذلك القنوات التي سوف تقوم ببث الحدث، قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإصدار تصريح رسمي يشمل على كافة المعلومات المتعلقة بالموضوع إرضاء منه إلى الشعب المصري ومحبى كرة القدم الذي ينتظر هذا الحدث على أحر من الجمر.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2024

قرعة دوري أبطال أفريقيا من أهم الأحداث التي تحدث في القارة السمراء والذي ينتظره الكثير من دول الوطن العربي وليس مصر فقط، وتتمثل المعلومات المتعلقة بالحدث كالآتى:

سوف تقام القرعة يوم الجمعة الموافق 6/ 10/ 2023.

أحداث القرعة سوف تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والذي يكون بتوقيت الإمارات الثالثة.

كاف إلى وقتنا هذا لم يقم بالإعلان عن القنوات الناقلة إلى هذا الحدث ولكن هناك توقعات أن البث سوف يتم من قبل قناة beIn sport.

الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا

سبب الاهتمام الكبير بقرعة دوري ابطال افريقيا أن عدد كبير من المنتخبات والفرق سوف تشارك، والتي تتمثل في الآتي:

فريق جنوب أفريقيا.

فريق النادي الأهلي.

فريق مصر

فريق غانا.

فريق أنجولا

فريق تنزانيا.

فريق الكونغو الديمقراطية.

فريق بوتسوانا.

فريق النجم الساحلي تونس.

فريق الوداد المغربي.

فريق الترجي التونسي.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

كما ذكرنا أنه من المتوقع بث الحدث على قناة بي إن سبورت المصرية، ويمكن مشاهدة الحدث من خلال ضبط جهاز الإستقبال على تردد القناة المتمثل في الآتى: