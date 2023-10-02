رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023.. والضوابط واللاجراءات المتبعه عند التحويل

العديد من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن طريقة التحويل للمعاهد الأزهرية ومع بداية السنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024 لذا فإن القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية قد وضع مجموعة من الشروط للتحويل للمعاهد الأزهرية على مستوى العالم.

التحويل بين المعاهد الأزهرية

هناك أمور لا بد من القيام باتباعها للتحويل بين المعاهد الأزهرية وهذه الأمور هي:

إن القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية بدأ في استقبال الطلبات الخاصة بالتحويل لذا فينبغي على ولي الأمر والطالب القيام بالتوجه إلى المعهد الموجود فيه اسم الطالب لكى يتم استلام المعلومات الخاصة به وذلك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

قيام الشخص المسئول عن شئون الطالب من التأكد منه ومن التأكد أيضا من ولي الأمر وذلك قبل قيامه بإعطاء المعلومات الخاصة بالطالب قبل النقل إلى المعهد فينبغي الموافقة من الجهة التي سوف ينقل منها الطالب أولا، كما يجب معرفة أن هناك ضوابط لا بد من توافر سن معين في الطالب لكي يقوم ولي الأمر بتقديمه إلي المدرسة المراد التحويل إليها حيث ينبغي على الطالب النجاح في المستوى الأول والثاني الخاص باللغة الإنجليزية.

خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية المعاهد الازهرية

ينبغي اتباع عدة خطوات لأجل التحويل بين المعاهد الأزهرية وهذه الخطوات تتنثل في الآتي: