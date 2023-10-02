بعد زيادة سعر السكر …. اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023 وحقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023، بعد ارتفاع سعر السكر خلال الأيام الأخيرة ليسجل 35 جنيه إلى 40 جنيه للكيلو بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على شراء السكر الحر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصو بزيادة سعر السكر وحقيقية اضافة 100 جنيه على بطاقات التموين.

اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023

مع بداية كل شهر يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023، التي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة بعد ارتفاع سعر السكر والمواد الغذائية بشكل عام إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023، كما هي لم تتغير وأن الوزارة تتابع وبشدة حركة البيع في كافة منافذ بيع السلع التموينية.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم صرف مقررات شهر أكتوبر 2023 بداية من الموافق الأحد 1 أكتوبر في جميع منافذ البيع على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها فيما يقرب من 4000 منفذ بيعـ وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الزيادة المضافة للسلع التموينية جاءت كالتالي:

سعر كيلو السكر الأبيض 60 جنيهًا.

عبوة زيت طعام سعة 800 بسعر 30 جنيه.

كيس مكرونة سعة 800 جرام بمبلغ 20 جنيه.

كيس لبن بودر 125 جرام بمبلغ 25 جنيه.

علبة جبنة 125 جرام 04.50 قرش.

علبة سمنة وزن 800 جرام 36 جنيه.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأشار الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تنفي ما يتردد خلال الأيام الأخيرة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وتؤكد أن الوزارة لن تعلن عن اضافة أي زيادات وأنها مسؤولية مجلس الوزراء الذي حتى الآن لم يعلن عن أي قرارات بشأن الزيادة، وطالب “المصيلحي” المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص التموين لأنها تتسبب في احداث حالة من الجدل بين المواطنين.