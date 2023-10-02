100 جنيه على تموين أكتوبر 2023 الخبر حقيقة ولا أشاعة

يتردد تلك الفترة هذا السؤال وهو هل هناك 100 جنيه على تموين أكتوبر 2023 وهل ما يتم نشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ولا كذب، بدأت عمليات البحث تتزايد عن أمر 100 جنيه التي يحصل عليها المواطنين أصحاب البطاقة التموينية، وهذا لأنها ليس المرة الأولى التي يتم نشر تلك النوعية من الأخبار، وعلى مدار الثمانية أشهر الماضية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل رسمي عن إضافة 100 جنيه و300 جنيه للبطاقة التي تزداد أعداد أفرادها عن 4 أفراد بحد أقصى 300 جنيه وتم صرفهم دعم استثنائية لمدة 6 أشهر متتالية بناءاً على توجيهات سيادة الرئيس، واليوم نوضح لحضراتكم ما صحة الأخبار المتداولة عن 100 جنيه على تموين أكتوبر 2023.

100 جنيه على تموين أكتوبر 2023

أكد الكثير من المواطنين خلال عمليات صرف الدعم التمويني أن حصة الفرد هي نفسها الأساسية التي يحصل عليها المواطن بشكل شهري 50 جنيه، ولا صحة لوجود أي زيادة اضافية، وأن الأخبار التي تم نشرها عن إضافة 100 جنيه بداية من شهر أكتوبر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وكل ما أكدت عليه التموين الفترة الماضية كانت صحيح و مؤكد بنسبة 100%، حيث بدأ المواطنين التوجه إلى منافذ صرف السلع التموينية مطلع صباح الأمس الأحد 1 من أكتوبر وكانت عملية الصرف تسير بشكل مستقرة ولا يوجد أي نقص في السلع بل تتوفر جميع السلع التموينية بشكل كبير.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023