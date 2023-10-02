خطوات الحصول على نتائج التقاعد النسبي في الجزائر خطوة بخطوة

كشفت حكومة الجزائر، عن طرح رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي لجميع المواطنين الموظفين التقاعد، حيث إن هناك ما يقرب من 50 ألف موظف يرغب في معرفة النتائج، إضافة إلى أنها تحدد قيمة الدعم الذي سيتم صرفه على الفور لجميع المستفيدين من هذه المنحة، ويمكن الإستعلام عنها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط نتائج برنامج التقاعد النسبي في الجزائر

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي في الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أولاً يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والتشغيل.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

تحديد نتائج التقاعد النسبي.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة التي تتمثل في رقم البطاقة وكلمة السر.

الضغط مباشرة على زر “استعلام”.

شروط الحصول علي التقاعد النسبي في الجزائر

تتمثل شروط الحصول على التقاعد النسبي في الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يجب أن يبلغ عمر المتقدم من المتقاعدين من 50 إلى 60 عامًا.

في حين أنه لابد وأن يبلغ عمر النساء إلى 45 عامًا.

لابد وأن يقضي المتقاعد نحو 15 عامًا داخل الخدمة الوظيفية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة واللازمة للحصول على منحة التقاعد.

حالات محددة للتقاعد النسبي في الجزائر

حددت حكومة الجزائر الحالات التي يمكنها الحصول على التقاعد النسبي، وهي تتمثل في الرجل بعد سن الـ 50 عامًا، أو النساء بعد عمر الـ 45 سنة، ولابد وأن يكون العمر كحد أدنى 32 عامًا.