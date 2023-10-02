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الكلاسيكو المثير..موعد وتذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023

.موعد وتذاكر مباراة الاتحاد والأهلي

روديمنذ 6 ساعات
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الكلاسيكو المثير..موعد وتذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023 - **المباراة**: الاتحاد vs الأهلي - **المنافسة**: دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة - **الموعد**: الجمعة، 10 أكتوبر - **التوقيت**: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة - **الملعب**: ملعب الجوهرة المشعة - **القناة الناقلة**: ssc hd 1

مباراة الاتحاد والأهلي، تنتظر جماهير كرة القدم بجدة وعشاق اللعبة في المملكة والعالم العربي بشغف موعد مباراة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد والنادي الأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ستُقام هذه المواجهة الرياضية الحماسية على أرض ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ومن المُتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا بين الفريقين.

 مباراة الاتحاد والأهلي

فريق الاتحاد سيكون المسؤول عن طرح تذاكر هذه المباراة المهمة، حيث سيتم الإعلان عن توافر التذاكر وأسعارها قريبًا، يُشار إلى أن فريق الاتحاد فقد الصدارة بعد تعادله في الجولة الماضية مع فريق الفيحاء، وهذه المباراة تُعد فرصةً هامة لاستعادة الزعامة.

أما النادي الأهلي، فقد تعادل أيضًا في الجولة السابقة مع فريق الاتفاق في دوري روشن، وهو يسعى لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الكبير، تذاكر المباراة ستكون متاحة للشراء، وسيتم بث المباراة على قناة SSC HD 1 ومنصة شاهد VIP.

بطاقة المباراة

  •  الاتحاد vs الأهلي
  •  دوري روشن السعودي – الجولة التاسعة
  • الجمعة، 10 أكتوبر
  •  الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة
  • ملعب الجوهرة المشعة
  • القناة الناقلة ssc hd 1

موعد المباراة والقناة الناقلة

المعلوماتالتوقيت
موعد المباراة6 أكتوبر 2023
التوقيت العالمي (جرينتش)18:00
توقيت تونس / المغرب / الجزائر19:00
توقيت فلسطين / السودان / ليبيا20:00
توقيت السعودية / مصر / قطر / الكويت / البحرين / العراق21:00
توقيت الإمارات العربية المتحدة / سلطنة عمان22:00

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي

إذا كنت ترغب في حجز تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي القادمة بسهولة وسرعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الرابط الرسمي لنادي الاتحاد:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لنادي الاتحا(tickets.ittihad%20club.sa).

2. عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن خيار “تسجيل الدخول” وانقر عليه.

3. ستحتاج إلى تسجيل دخول جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر على “تسجيل دخول جديد”.

4. سيتم نقلك إلى صفحة جديدة حيث ستحتاج إلى تقديم بياناتك الشخصية بدقة. اتبع التعليمات وقم بملء النموذج المطلوب.

5. بعد تسجيل البيانات، قم بالتحقق من “التعهد بصحة البيانات” والموافقة على “الشروط العامة والأحكام”.

6. اختر فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وحدد عدد التذاكر ورقم الكرسي الذي ترغب في الجلوس فيه.

7. قم بإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الحجز. سيتم إرسال التذكرة إلى رقم الجوال المسجل لديك، ويُفضل أيضًا حفظ الكود لاستخدامه عند الدخول إلى الملعب.

بهذه البساطة، يمكنك حجز تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والأهلي بسهولة وسرعة عبر الإنترنت والتمتع بمتابعة المباراة في الملعب.

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روديمنذ 6 ساعات
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