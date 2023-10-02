اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الأخيرة | منصة مظلتي

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الأخيرة، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …

برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

يهتم عدد كبير من الأشخاص في العراق الإطلاع على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الأخيرة، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج المساعدات في العراق والتي تقدمه الحكومة العراقية لعدد من الأسر محدودة الدخل والغير قثادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، في ظل الغلاء الذي تمر به عدد كبير من الدول العربية.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك تيسيراً على المواطنين وعدم اللجوء إلى الخروج من المنزل والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الأخيرة

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

بعد تحميل الكشوفات ادخل اسم المواطن المراد الاستعلام عنه .

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية