رابط فحص كابونة الوكالة 2023 الدفعة الاخيرة شهر اكتوبر | الاونروا unrwa.org/ar

رابط فحص كابونة الوكالة 2023، تعد وكالة الأمم المتحدة من أهم المساعدات التي يبحث عنها عدد كبير من الفلسطنيين اللائجين، من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة سوف نتعرف سوياً على رابط فحص كابونة الوكالة 2023 .

رابط فحص كابونة الوكالة 2023

وأعلنت الجهات المختصة الاونروا تخصبص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن فحص كابونة الوكالة تيسيراً على المواطنين وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية .

زيارة الموقع الرسمي الأونروا .

اضغط على تسجيل الدخول.

قم بـ ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الهوية ورمز التحقق.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة فحص الكابونة.

يمكن للمستعلم أن يقوم بطباعة الايصال.

نصيب الفرد الواحد من كابونة الوكالة

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن نصيب الفرد الواحد من كابونة الوكالة وإليكم التفاصيل:

25 كيلو من الدقيق للفرد الواحد.

2 كيلو من الأرز .

زجاجة زيت للفرد.

نصف كيلو سكر.

نصف كيلو عدس.

كيلو من الحمص.

وكانت وزارة الاونروا أعلنت عن رابط فحص كابونة الوكالة شهر اكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه تم الغاء خدمة الاتصال والمسؤولة عن ارسال رسائل نصية على هواتف المستفيدين من كابونة الوكالة، إلا أنها أعلنت عن توفير رابط الاستعلام عن كابونة الوكالة والتي يمكن للجميع الاستعلام عن موعد الصرف دون الحاجة إلى الإتصال أو الذهاب إلى أماكن الصرف، وناشدت المستفيدين عدم الذهاب إلى أماكن الصرف إلا بعد التأكد من الموعد الرسمي.