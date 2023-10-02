رابط التقديم في قرعة الهجرة لأمريكا dvprogram.state.gov وموعد فتح باب القبول

يرغب الكثير من الأشخاص حول العالم في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الدراسة أو العمل وغير ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها، فضلاً عن أن أمريكا تقدم العديد من الخدمات المميزة التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين والمقيمين، تواكبًا مع كم التطورات التي تمر بها البلاد مقارنة بدول العالم الأخرى، هذا وأنها توفر المجال الطبي والتعليمي والخدمي وغير ذلك من المجالات الأخرى، ولذلك فإن البعض يتساءل عن موعد فتح باب التقديم على قرعة الهجرة لأمريكا، مع التزايد الشديد عليها.

موعد التقديم في قرعة امريكا 2024

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقديم في اللوتري الأمريكي، عن بدء استقبال التقديم إلى البرنامج من يوم 5 أكتوبر المقبل 2023، ويستمر التقديم إلى يوم 8 نوفمبر 2023، بما يسمح لجميع الأشخاص الراغبين في الإلتحاق بهذا البرنامج الشامل، فضلاً عن إمكانية معرفة القبول أو الرفض بعد غلق باب التقديم بأسبوع، وبعد أن تتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة أمام العديد من المواطنين والأشخاص حول العالم.

التسجيل في قرعة امريكا 2023

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل التسجيل في قرعة أمريكا، وفقًا لما يلي:-