” التجار طلعوا بيشتغلونا ” سعر السكر في التموين الرسمي في مقررات شهر أكتوبر 2023 + اعرف حقك في مخصصات التموين لهذا الشهر بعد الزيادة

أكدت مصادر موثوقة من وزارة التموين المصرية أن سعر السكر في التموين ثابت في شهر أكتوبر، ولم يتم تغييره، وتم تذكير بعض حاملي البطاقات التموينية بضرورة التوجه إلى البقالة أو مخزن تموين للصرف بدءًا من أول أكتوبر وحتى نهاية الشهر وفي هذا المقال سنتكلم بشكل أكثر توضيحًا.

سعر السكر في التموين

سعر السكر في التموين شهر أكتوبر لم يتغير وذكر البعض أنه سيتم صرفه لحاملي البطاقات بسعر 12.60 جنية، بينما سيتم صرف الزيت بسعر 30 جنيه العبوة الواحدة.

قائمة بأسعار السلع التموينية شهر أكتوبر

في هذا الجزء سنتحدث عن أسعار السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين في شهر أكتوبر: