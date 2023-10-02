عربي و دولي
” التجار طلعوا بيشتغلونا ” سعر السكر في التموين الرسمي في مقررات شهر أكتوبر 2023 + اعرف حقك في مخصصات التموين لهذا الشهر بعد الزيادة
أكدت مصادر موثوقة من وزارة التموين المصرية أن سعر السكر في التموين ثابت في شهر أكتوبر، ولم يتم تغييره، وتم تذكير بعض حاملي البطاقات التموينية بضرورة التوجه إلى البقالة أو مخزن تموين للصرف بدءًا من أول أكتوبر وحتى نهاية الشهر وفي هذا المقال سنتكلم بشكل أكثر توضيحًا.
سعر السكر في التموين
سعر السكر في التموين شهر أكتوبر لم يتغير وذكر البعض أنه سيتم صرفه لحاملي البطاقات بسعر 12.60 جنية، بينما سيتم صرف الزيت بسعر 30 جنيه العبوة الواحدة.
قائمة بأسعار السلع التموينية شهر أكتوبر
في هذا الجزء سنتحدث عن أسعار السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين في شهر أكتوبر:
- عبوة زيت طعام 800 مللي بسعر 30 جنيه مصري.
- كيلو أرز بسعر 12.60 جنيه مصري.
- كيلوجرام دقيق معبأ بسعر 18 جنيه مصري.
- 40 جرام شاي ناعم بسعر 4 جنيه مصري.
- عبوة صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيه مصري.
- كيس مكرونة 800 جرام بسعر 6.50 جنيه مصري.
- علبة تونة مفتتة 140 جرام بسعر 18 جنيه مصري.
- علبة مربى 350 جرام بسعر 16 جنيه مصري.
- مسحوق الغسالات الأوتوماتيك وزن 800 جرام بسعر 25 جنيه مصري.
- مسحوق غسالات عادي 800 جرام بسعر 16 جنيه مصري.
- عبوة لبن جاف 125 جرام بسعر 25.50 جنيه مصري.
- كيس ملح الطعام وزنه 300 جرام بسعر 1.25 جنيه مصري.
- بسكويت يويوز سادة بسعر 1.5 جنيه مصري.
- بسكويت ويفر يويوز بسعر 2.75 جنيه مصري.
- كيس طحينة 140 جرام بسعر 2.50 جنيه مصري.
- علبة مرقة خضروات بداخلها 8 مكعبات سعرها 6 جنيه مصري.
- كيس مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنية مصري.
- كيس عدس مجروش وزنه 500 جرام بسعر 21 جنيه مصري.
- كيس فول وزنه 500 جرام بسعر 9 جنيه مصري.