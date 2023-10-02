كم سعر سهم الصادرات 1445 تحليل وتوقعات خبراء الأسهم

إن سهم الصادرات 1445 يثير اهتمام المستثمرين والمتداولين على حد سواء. فشركة الصادرات السعودية هي واحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال توفير الحلول التجارية والإمدادات. في هذا المقال، سنقوم بتقديم تحليل شامل لسعر سهم الصادرات 1445 ونستعرض توقعات خبراء الأسهم بشأنه.

سعر سهم الصادرات 1445

لفهم الوضع الحالي لسعر سهم الصادرات 1445، دعونا نلقي نظرة على الأداء الأخير للسهم. وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ سعر السهم 29.40 ريال سعودي. وهذا يمثل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.25 ريال سعودي مقارنة بالإغلاق السابق. يمكننا أيضًا مشاهدة تغيرات أخرى في سعر السهم خلال الفترة الأخيرة كالتالي:

التغير (%): 0.84%

الافتتاح: 29.60 ريال سعودي

الأدنى: 29.40 ريال سعودي

الأعلى: 29.80 ريال سعودي

الإغلاق السابق: 29.65 ريال سعودي

التغير (3 أشهر): 13.93%

التغير (6 أشهر): 10.96%

حجم التداول: 122,897 سهم

قيمة التداول: 3,631,313.00 ريال سعودي

عدد الصفقات: 384 صفقة

القيمة السوقية: 324,773.35 ريال سعودي

حجم التداول (3 شهر): 10,340,691.11 سهم

قيمة التداول (3 شهر): 984.08 ريال سعودي

عدد الصفقات (3 شهر): 21.77%

التغير (12 شهر): 4.35%

التغير من بداية العام

توقعات خبراء الأسهم

وفقًا لتحليل خبراء الأسهم، يبدو أن سعر سهم شركة الصادرات السعودية قد تراجع في الفترة الأخيرة. ويتوقعون استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقعون أن يستمر السهم في التحرك في نطاق الدعم المحوري الذي يبلغ 28.70 ريال سعودي، خاصةً في ظل استمرار فترة المقاومة عند 31.90 ريال سعودي.

كيفية شراء أسهم في البورصة السعودية

للمستثمرين الجدد الذين يرغبون في شراء أسهم في البورصة السعودية، يمكنهم معرفة المزيد حول كيفية البدء في عملية الاستثمار في الأسهم. يجب عليهم البحث والتعرف على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشاركة في هذا السوق المالي النشيط.

طرق التواصل مع الشركة السعودية للصادرات الصناعية

إذا كنت مهتمًا بالتواصل مع الشركة السعودية للصادرات الصناعية، فإن هذا المقال يقدم لك معلومات حول كيفية التواصل معهم يمكنك الاتصال بهم عبر الموقع الرسمي أو دليل الفروع المتاح على الإنترنت. يمكنك أيضًا التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المذكور في الأسفل. يجب عليك دائمًا التحقق من مصداقية وموثوقية المعلومات قبل التفاعل مع أي شركة.