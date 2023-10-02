“رابط” استمارة نقل النفوس 2023 في العراق ca.iq لتغيير الألقاب والاسم مديرية الأحوال المدنية العراقية

قامت الأحوال المدنية العراقية بتطوير استمارة الكترونية خاصة بتغيير الشخص لاسمه أو لقبه وذلك عن طريق دخوله للبوابة الالكترونية الخاصة بذلك ومن ثم يستطيع المواطنين تغيير أسمائهم.

استمارة نقل النفوس وتغيير الاسم لسنة 2023

من خلال هذه الاستمارة يستطيع الشخص تغيير اسمه ولقبه ولكن يجب عليه اتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في الآني:

عليه في بداية الأمر أن يقوم بالدخول إلى البوابة الالكترونية التي قامت وزارة الداخلية العراقية بتطوريها وهذه البوابة هي منصة المواطن الالكترونية.

ثم بعد ذلك يقوم باختيار نوع الطلب ومن ثم قم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بالاستمارة والتي تشتمل على مجموعة من البيانات لا بد من كتابتها.

أهم هذه البيانات هي:

الاسم.

عنوان الشخص.

رقم البطاقة الشخصية.

ذكر السبب لتقديم ذلك الطلب.

نهاية الأمر يجب على الشخص التأكد من صحةالبيانات المكتوبة ويقوم بالضغط على إرسال.

بعد ذلك يتم مراجعة طلب التقديم المقدم من قبل الجهة المسئولةومن ثم مراسلة الشخص لكى يقوم باستكمال ما تبقى من الاجراءات.

الأوراق لغيير اللقب أو الاسم

بعد ماء الاستمارة الخاصة بنقل النفوس يوجد أوراق مهمة يجب وضعها مع هذه الاستمارة المقدمة لتغيير الاسم وهءه الأوراق تشتمل على الآتي:

البطاقة الخاصة بالأحوال المدنية.

تقديم نسخة من شهادة جنسية الشخص وهو مقدم الطلب

نسخة من بطاقة سكنه الذي يقيم فيه.

نسخة من بطاقة التموين الخاصة به

لا بد أيضا من تجهيز نسخة من بطاقة الناخبين.

من الضروري جدا إرفاق كافة هذه الأوراق مع الاستمارة المقدمة لتغيير الطلب لأنه بدون هذه الأوراق لن يتم النظر والاهتمام بهذا الطلب.