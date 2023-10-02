رابط وخطوات التسجيل في الحج 2024 الكويت والشروط hajj-register.awqaf.gov.kw

قامت وزارة الأوقاف التابعة لدولة الكويت بالإعلان عن بدء موعد فتح باب التقديم على الحج الميسر لكافة المواطنين المتواجدين بالدولة وذلك في خلال الفترة القليلة الماضية، كما قامت الوزارة كذلك بالتأكيد على أنه سوف يكون التسجيل بصورة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها مشيرةً إلى أن الأولوية سوف تكون للذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، الجدير بالذكر أيضاً أنه سوف يتم فرز كافة طلبات التسجيل عن طريق وزارة الأوقاف الكويتية.

رابط تسجيل الحج 2024 الكويت

في حال الرغبة بالتسجيل في الحج الكويت يتطلب القيام ببعض الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي:

على المستخدم القيام بزيارة الرابط الرسمي الخاص ببوابة تسجيل الحج الكويت.

ثم بعد ذلك يتم النقر على تبويب تقديم الطلب.

ثم يتم إدراج البيانات اللازمة مثل إسم الشخص المتقدم رباعي ورقم الهاتف الخاص به، بالإضافة إلى رقم التسلسل والرقم المدني ونوع الحملة.

الخطوة التالية يتم تحديد سواء كان هناك مرافقين أم لا يوجد.

وأخيراً يتم النقر على خيار تقديم الطلب الآن.

شروط التقديم على الحج الكويت

قامت وزارة الأوقاف التابعة للدولة الكويتية بوضع العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم للتسجيل في الحج، وجاءت هذه الشروط كالآتي: