سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق المحلية المصرية

نظرًا إلى التساؤلات الكثيرة التي تطرح من قبل المستهلك المصري بخصوص أسعار الأرز الشعير، قام رجب شحاتة المسؤول عن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية التابع إلى الحكومة المصرية الصريخ رسمي بخصوص أسعار الأرز الشعير، وأكد أنه من بداية اليوم الأسعار كانت مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع، وأكد أنه يجب على المواطن المصري أن يعلم أن السعر يختلف على حسب النوع.

سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية

من أسباب كثرة التساؤلات بخصوص سعر الأرز في مصر أن الأسعار كانت غير مستقرة بالمرة وكانت أغلب التوقعات عبارة عن زيادة في السعر، وبناءًا على ذلك يأتي السعر كالآتى:

طن أرز الشعير من النوع طويل الحبة يصل سعره إلى 13800 ألف جنيه مصري.

في حين أن أرز الشعير عريض الحبة يصل إلى 15100 ألف جنيه.

طن الأرز الأبيض من نوع كسر 3% 22800 ألف جنيه.

طن الأرز الأبيض وصل إلى سعر 11000 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز الأبيض

قامت وزارة التموين المصرية بوضع لائحة أسعار كيلو الأرز الموجود في الأسواق والمحلات التجارية، وتأتي قائمة الأسعار هذه كالآتى: