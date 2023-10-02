أخبار العراق.. هيئة الحج والعمرة تدعو الفائزين بقرعة حج هذا العام مراجعة مكاتبها

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2023، عن دعوت جميع المواطنين الفائزين في قرعة حج هذا العام وكذلك الأعوام الماضية، من الذين لم يُحالفهم النصيب في الحج بسبب وباء كورونا الذي دمر العديد من الدول، بمراجعة مكاتبها داخل بغداد وكافة المحافظات الأخرى، بما يسمح لهم في أداء مناسك الحج بكل سهولة لهذا العام.

بدء التقديم إلى موسم الحج

وأكدت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، أنه تم بالفعل البدء في الإستعدادات المبكرة لموسم الحج للعام المقبل، مما قامت بدعوت الفائزين في قرعة الحج بالذهاب إلى المكاتب المتعاقد معها للعمل على تحديث بياناتهم الشخصية، وإكمال كل ما هو ناقص من البيانات والمستندات اللازمة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر2023، ويستمر إلى أجل غير مسمى، أو لحين إشعار أخر من قبل الهيئة داخل العراق.

بعثات الحج العراقية

وأوضحت هيئة الحج والعمرة، أنه سيتم إرسال لجان متخصصة في توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام، وتوفير السكن والنقل والإعاشة وكل المستلزمات التي يبحث عنها الحاج أثناء رحلته وذهابه لأداء هذا المنسك الديني العظيم الذي ينتظره ملايين المسلمين من عام إلى أخر، للعمل عليه، فضلاً عن أن بقية الخدمات اللازمة فسوف تُليق بمكانة الحاج العراقي، هذا وأن في الموسم الماضي حصدت هيئة الحج العراقية على المركز الأول من بين البعثات إجراء عمليات التنظيم المختلفة التي تمت أمام الجميع.