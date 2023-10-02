موعد إصدار لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage والسعر المقترح

لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage، عدد كبير جداً من محبين ألعاب التشويق والاكشن يتساءلون عن موعد إصدار لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage الجديد، وذلك أن اللعبة تعطي روح تنافسية وستكون افضل اختيار بالنسبة اللاعبين اللذين يفضلون ألعاب الأكشن والمغامرات، كما أن الإصدار الجديد سيكون بسعر منخفض نسبياً وذلك مقارنتًا بآخر إصدارين للعبة، وسوف نوضح لكم بالتفصيل موعد إصدار اللعبة وسعرها في السطور التالية.

موعد إصدار لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage الجديد

محبين لعبة أساسنز كريد ينتظرون بفارغ الصبر نزول أحدث إصدار منها وبدأوا يتساءلون عن الموعد المحدد لذلك، وحددت الشركة المصنعة للعبة أنها ستصدر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل 2023.

السعر المقترح للعبة Assassin’s Creed Mirage

بعد أن أوضحنا موعد إصدار اللعبة سوف نوضح لكم السعر المقترح لهذا الإصدار، ستصدر الشركة المصنعة للعبة أساسنز كريد نسختين وهما النسخة القياسية والنسخة الديلوكس، ومن المقترح أن تترواح أسعار النسختين بين 50 إلى 60 دولار.

مواصفات لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage

تساءل الكثيرون من محبين اللعبة عن مواصفات الاصدار الجديد منها،ولذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات أحدث إصدار من لعبة أساسنز كريد في السطور الآتية:

تحتوي اللعبة على رسوم عالية الجودة و تتسم بالواقعية والتصميمات مصصمة بعناية.

تحتوي على تقنيات سمعية ومرئية بجودة عالية جداً ومناسبة لكل الاذواق مما جعلها مزيج رائع من التشويق والأكشن والمغامرات.

اللعبة بها عدة مراحل ويتم تصميم الجرافيك فيها بطريقة احترافية.

أجهزة تشغيل لعبة أساسنز كريد ميراج Assassin’s Creed Mirage

سوف نوضح لكم الأجهزة التي سيتم تشغيل اللعبة عليها في السطور الآتية: