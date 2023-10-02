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كيفية التقديم على الحج في العراق بعد توقف العام الماضي
كيفية التقديم على الحج في العراق بعد توقف العام الماضي
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، عن فتح باب التقديم في موسم الحج لهذا العام، بعد أن توقف في الموسم الماضي 2023، حيث إن ذلك يكون لمجموعة من الشروط والأحكام الهامة لإختيار الحاج في برنامج والحج والتسجيل في الحملات بعد منع التصاريح في الموسم الماضي 2023.
شروط التسجيل في حملات الحج
هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في حملات الحج، وفقًا لما يلي:-
- لابد وأن يقوم الحاج بإختيار برنامج الحج لإحدى حملات المعتمدة عبر الهاتف المحمول.
- لابد وأن يكون العقد بين المكتب والحاج.
- يجب وأن يتم التوقيع بشكل إلكتروني عبر نظام تسجيل الحجاج.
- يتم اعتماد الحملة الخاصة بالحاج المسجل بها بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية والإدارية.
- كما يتم الإعتماد الخاص بالعقد من قبل الحاج.
إجراءات التقديم على الحج بالعراق
تتمثل إجراءات التقديم على الحج في العراق، وفقًا لما يلي:-
- لابد على الحاج من اختيار برنامج الحج الراغب فيه.
- في حال رغبة الحاج عن الاعتذار يمكنه فسخ العقد ويتم ذلك بشكل يدوي وبالتراضي بين الأطراف.
- يلتزم الحاج بجميع التعليمات المفروضة في العقد.
- لابد من دفع كافة الرسوم المنوط بها والمدونة في العقد.
- تخضع استرداد قيمة تذاكر السفر في موسم الحج للنظم المعمولة لدى شركات الطيران.
- قراءة الشروط والأحكام المفروضة في العقد للإلتزام بها.