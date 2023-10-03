النيابة العامة للمرور توضح خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانا

أتاحت خدمات المرور استعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني والذي يحمل عنك عناء التوجه إلى وحدات المرور الخاصة بتلك المخالفات ودفعها، كما يمكن طلب التظلم على تلك المخالفات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وبذل المجهود والتعرض للإزدحام.

استعلام عن المخالفات المرورية 2023

يمكن الآن لجميع أصحاب السيارات أو المركبات أن يقوموا بالإستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم ويمكن أيضا استخراج شهادة المخالفات من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة عن طريق الرابط التالي: “https://ppo.gov.eg” كما يمكن دفع المخالفات أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني ذاته بكل سهولة وبطريقة مضمونة، ويتاح كذلك الشكوى أو التظلم على المخالفة بعد التعرف عليها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

اعلنت النيابة العامة للمرور كافة الخطوات التي تمكن مواطنيها من الاستعلام عن مخالفتهم المرورية وذلك من خلال موقعهم الرسمي، حيث اشادت أن كافة الخدمات والاجراءات تمتم من خلال موقعها وغير ذلك ما هو إلا ترويج للشائعات وتتمثل الخطوات الخاصة بها فيما يلي: