طريقة شحن شدات ببجي 2023 بكل سهولة Pubg Mobile الاصدار الجديد

بابجي من أشهر ألعاب الفيديو والتي تمكنت منذ وقت انطلاقها في عام 2017 أن تحقق نجاح باهر على مستوى العالم، لذا يبحث الكثير عن طرق لشحن الشدات الخاصة بها، والتي تمثل العملة الرقمية داخل اللعبة والتي من خلالها يتمكن اللاعب من شراء الأزياء والمعدات التي تعينه على البقاء حيًا وبتالى الفوز باللعبة، والجدير بالذكر أنه يوجد أكثر من طريقة يتم بها شحن تلك الشدادات.

طريقة شحن شدات بابجي

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكن اللاعبين من شحن شدات بابجي للاستمتاع باللعبة وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بلعبة ببجي.

القيام بالنقر على أيقونة شحن الشدات.

الموقع يطلب من المستخدم ادخال حساب اللعبة الخاصة به.

القيام بتحديد عدة الشدات التي يراد الحصول عليها.

ومن ثم تظهر أمام المستخدم طريقة السداد.

يقوم العميل باختيار الطريقة التي تناسبه.

ومن بعد إدخال الرقم التعريفي الخاص باللعب وكذلك الرقم الخاص ببطاقة الشحن.

النقر على كلمة شحن.

وفور خصم قيمة الشدات المحددة يمكن أن يتأكد المستخدم من وصولها إليه من خلال الدخول إلى حساب اللعبة.

الطريقة الثانية لشحن شدات ببجي

هناك طريقة أخرى معتمدة لدى مستخدمي أجهزة تعمل بنظام تشغيل اندرويد، وتتمثل الخطوات في التالي: