رسمياً.. إطلاق موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس والقنوات الناقله له

يعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات الدرامية التاريخية القوية وهو يحكي عن من هو الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية ويعود هذا المسلسل عودة قوية نظرا لما قد حققه هذا المسلسل من نجاح كبير جد في المواسم الأربعة والتي قد حصلت على شهرة كبيرة جدا فأصبح المسلسل نظير ذلك من أفضل المسلسلات في العالم.

قيامة عثمان الموسم الخامس

تم صدور إعلان ترويجي لمسلسل قيامة عثمان للموسم الخامس وذلك بعد حصول النشر في الصفحة الرسمية الخاصة بالمسلسل والصفحة الرسمية الخاصة بمنتج المسلسل عن أنباء عرض الحلقة 131 حيث تم عرضها يوم الأربعاء الماضي وأن ما ذُكر على قنوات اليوتيوب بشأن الحلقة 1 من قيامة عثمان للموسم الخامس وعودة الأشخاص القدامى لكى ينضموا إلى المسلسل تعتبر أخبار خاطئة وليس لها دليل من الصحة، فقد تم الإعلان عن الموعد المحدد لعرضها من قبل.

موعد بداية مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 4 أكتوبر لسنة 2023 وسيتم عرض هذا المسلسل على القناة التركية وهى قناة ATV ثم بعد ذلك تترجم الحلقة على منصة نور المختصة بحقوق ترجمة المسلسل من اللغة التركية إلى اللغة العربية ثم بعد ذلك يتم عرض المسلسل على القنوات الفضائية ويعرض على قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان باللغة العربية في اليوم التاني مباشرة بعد عرض المسلسل أول مرة يوم الاربعاء أي سيعرض المسلسل مترجما باللغة العربية يوم الخميس كما يمكن أن يتم نقل المسلسل للمشاهدة على قناة يرموك الأردنية مترجما أيضا باللغة العربية.