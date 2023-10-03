رسميًا “موعد إجازة 6 أكتوبر 2023” للقطاع الخاص والحكومي والطلاب في المدارس

يتساءل كثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام والطلاب في المدارس والجامعات عن موعد الإجازة الرسمية لنصر أكتوبر حيث يحتفل المصريون في تلك الأيام بنصر أكتوبر المجيد حيث إنها من أهم الاحتفالات المصرية التي نشيد بها كل عام ولهذا في هذا المقال سنتحدث عن كافة التفاصيل عن الإجازة الرسمية لنصر حرب أكتوبر المجيد.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

فقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيل الإجازات الرسمية والوطنية إلى نهاية الأسبوع حتى يستمتع الموظفون والطلاب بعطلة نهاية أسبوع طويلة وممتعة ولهذا فقد تم ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر لتنتهي الأحد 8 أكتوبر وهذا حتى يحتفل المواطنون بنصر أكتوبر المجيد ويتبادلون الهدايا بمناسبة النصر العظيم والذكرى ال50 لهذه المناسبة العظيمة التي تهم كافة المصريين.

كافة إجازات أكتوبر لعام 2023

بجانب إجازة 6 أكتوبر يتضمن شهر أكتوبر عدداً من إجازات نهاية الأسبوع وهي كالتالي :

يوم الجمعة 6 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية

يوم السبت 7 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية

يوم الجمعة 13 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية

يوم السبت 14 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 21 أكتوبر وهي أيضا عطلة أسبوعية

يوم الجمعة والتي توافق 27 أكتوبر وهي عطلة أسبوعية.

أهم النشاطات مع الأطفال للاحتفال بـ 6 أكتوبر