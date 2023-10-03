بكل سهولة هتقدر تحجز وحدتك السكنية الآن “شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ” ارقى الأماكن

زادت معدلات البحث والتساؤلات عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعد طرح الوحدات والتي تأتي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التابعة لوزارة التعمير والإسكان المصرية ولهذا يتساءل الشباب عن أسعار الوحدات والحد الأدنى لكل من العازب والمتزوج وفي خلال السطور القادمة سنتحدث عن كافة المعلومات التي وفرتها وزارة التعمير والإسكان عن حجز وسعر الوحدات.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023

وفرت وزارة التعمير الشقق للتسهيل على الشباب وتخفيف أعباء الحياة ولعل من أهم الشروط للإسكان الاجتماعي ما يلي :

أن يحمل المتقدم على الإسكان الجنسية المصرية

أن يكون المتقدم 21 سنة على الأقل

إذا كان المتقدم متزوجاً فيجب أن يكون متزوجاً على الأقل لمدة خمس سنوات إذا ما تقدم مع أسرته.

أن لا يملك المتقدم هو أو أحداً من أسرته وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عم 6000 ريال للأعزب و8000 ريال للمتزوج.

يجب أن يكون المتقدم على الأقل حاصلاً على مؤهلاً متوسط.

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة كاملة في المحافظة التي تم طرح العقار بها.

أهم المستندات للتقديم على الإسكان الاجتماعي لعام 2023